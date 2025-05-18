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Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +20 градусов в мае 2025

Синоптики сказали о потеплении в Беларуси в мае 2025.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +20 градусов в мае 2025 года, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 20 мая, во вторник, за погоду в Беларуси будет отвечать фронтальный раздел, который смещается в юго-восточном направлении. Сказано, что днем по северо-западу и центральной части страны распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе атлантического происхождения.

Так, в ночные часы ожидается облачная погода, днем — облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, а днем по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Вероятен слабый туман. В дневные часы синоптики прогнозируют грозы.

Ветер будет преобладать северо-западный, местами порывистый. Ночью температура воздуха будет от +4 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +13 градусов по востоку страны и до +20 градусов по западной части.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.

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