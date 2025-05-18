Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +20 градусов в мае 2025

Согласно прогнозу синоптиков, 20 мая, во вторник, за погоду в Беларуси будет отвечать фронтальный раздел, который смещается в юго-восточном направлении. Сказано, что днем по северо-западу и центральной части страны распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе атлантического происхождения.