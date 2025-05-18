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В Самаре на «Ночи музеев» 17 мая горожане слушали песни, гуляли и смотрели спектакли

Более пятидесяти площадок культурной жизни Самары стали частью акции «Ночь музеев», прошедшей 17 мая.

Более пятидесяти площадок культурной жизни Самары стали частью акции «Ночь музеев», прошедшей 17 мая. Городские музеи, художественные пространства и галереи подготовили тематические программы и выставки, объединённые темой героев.

Так, музей имени Алабина открыл экспозицию «Тыл», рассказывающую о вкладе самарцев в Победу. Выставочный зал детской картинной галереи представил выставку «Трудовая передовая», посвящённую героическому труду советских рабочих.

Экскурсия «Рельсы памяти» состоялась в музее истории городского электротранспорта, напомнив посетителям о роли трамваев и троллейбусов в прошлом. Филиал Третьяковки на Фабрике-кухне отметил первую годовщину своего открытия специальной программой.

Театр-студия «Лицей» сыграл спектакль по произведениям поэтессы Ольги Берггольц прямо в стенах библиотеки имени Крупской. Праздничная атмосфера царила и в Струковском саду, где состоялся вечер, посвященный творчеству легендарного певца Леонида Утёсова.

Здесь выступили артисты московских музыкальных театров и знаменитые исполнители телепроекта «Романтика романса». Завершилась акция концертом «Музыка любви» с участием народной артистки России Нины Шацкой.

Для любителей архитектурных памятников была организована необычная пешеходная экскурсия «Герои и боги. Сюжеты и образы в лепном декоре старой Самары». Участникам прогулки рассказали о тайнах старых фасадов, украшенных изображениями античных богов и персонажей древнегреческих мифов, придающих городу особый колорит.

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