В Самаре на «Ночи музеев» 17 мая горожане слушали песни, гуляли и смотрели спектакли

Для любителей архитектурных памятников была организована необычная пешеходная экскурсия «Герои и боги. Сюжеты и образы в лепном декоре старой Самары». Участникам прогулки рассказали о тайнах старых фасадов, украшенных изображениями античных богов и персонажей древнегреческих мифов, придающих городу особый колорит.