В Самаре на «Ночи музеев» 17 мая горожане слушали песни, гуляли и смотрели спектакли

Более пятидесяти площадок культурной жизни Самары стали частью акции «Ночь музеев», прошедшей 17 мая. Городские музеи, художественные пространства и галереи подготовили тематические программы и выставки, объединённые темой героев.
Так, музей имени Алабина открыл экспозицию «Тыл», рассказывающую о вкладе самарцев в Победу. Выставочный зал детской картинной галереи представил выставку «Трудовая передовая», посвящённую героическому труду советских рабочих.
Экскурсия «Рельсы памяти» состоялась в музее истории городского электротранспорта, напомнив посетителям о роли трамваев и троллейбусов в прошлом. Филиал Третьяковки на Фабрике-кухне отметил первую годовщину своего открытия специальной программой.
Театр-студия «Лицей» сыграл спектакль по произведениям поэтессы Ольги Берггольц прямо в стенах библиотеки имени Крупской. Праздничная атмосфера царила и в Струковском саду, где состоялся вечер, посвященный творчеству легендарного певца Леонида Утёсова.
Здесь выступили артисты московских музыкальных театров и знаменитые исполнители телепроекта «Романтика романса». Завершилась акция концертом «Музыка любви» с участием народной артистки России Нины Шацкой.
Для любителей архитектурных памятников была организована необычная пешеходная экскурсия «Герои и боги. Сюжеты и образы в лепном декоре старой Самары». Участникам прогулки рассказали о тайнах старых фасадов, украшенных изображениями античных богов и персонажей древнегреческих мифов, придающих городу особый колорит.
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