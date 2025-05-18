Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Клетчатка является важным элементом питания, влияющим на пищеварение, иммунитет, обмен веществ и состояние кожи, оптимальный способ ее получить — употреблять цельные продукты, такие как авокадо, ягоды, овощи, овсянка и другие, рассказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, создатель бренда витаминов IPSUM и клиники BIOcheck Александр Дзидзария.
«Клетчатку называют “суперсилой” здорового рациона, ведь это один из компонентов пищи, влияющий на организм по нескольким направлениям. Суточная норма клетчатки составляет 25−30 граммов для женщин и 30−38 — для мужчин. Однако большинство людей не выходят за пределы 15−18 граммов. Такая нехватка может заметно сказаться на работе кишечника, состоянии кожи и иммунитета. Восполнить норму, не прибегая к добавкам, можно», — сообщил Дзидзария.
Существует два основных типа клетчатки — растворимая и нерастворимая, и обе крайне важны. «Растворимая, вступая в контакт с жидкостью, увеличивается в кишечнике и замедляет всасывание углеводов и жиров, создает чувство сытости. Она содержится в бананах, изюме, брюссельской капусте, бобовых. Нерастворимая клетчатка стимулирует перистальтику и ускоряет очищение кишечника. Она содержится в моркови, картофеле, орехах. Рацион должен включать оба типа клетчатки — это поможет наладить здоровье пищеварительной и иммунной системы», — подчеркнул эксперт.
При этом он уточнил, что при чрезмерном потреблении, особенно в виде добавок, клетчатка может снижать уровень усвоения жирорастворимых витаминов — A, D, E и K. «Однако в условиях сбалансированного питания этот риск практически отсутствует. В умеренных количествах клетчатка способствует лучшему усвоению ряда витаминов, за счет здоровья микрофлоры и слизистой», — сказал Дзидзария.
«Оптимальный способ получить клетчатку — цельные продукты: авокадо, ягоды, овощи, овсянка, бобовые, семена чиа и льна, яблоки с кожурой, орехи и семечки. В натуральной пище она идет в сбалансированном сочетании с другими полезными веществами, которые усиливают ее действие. Эти продукты также поддерживают микрофлору, обеспечивая усвоение ряда витаминов и минералов», — добавил он.
В свою очередь бренд-шеф ресторана «PRO Хинкали» Андрей Бова рассказал, что ресторанная еда также бывает полезной и наполненной клетчаткой. «Пользу организму принесут такие позиции из меню, как салат с томатами и грузинским сыром, чахохбили (традиционное грузинское рагу из курицы и ассорти овощей), нежный брокколи-кейк с тыквенным пюре и страчателлой, карпаччо из цветной капусты с киноа, эдамаме и кедровым орехом, дорадо на гриле с тархуном и лимоном, шашлык из лосося или просто овощи-гриль. Все это — примеры сочетания белка и клетчатки, что вполне вписывается в концепцию правильного питания», — отметил он.