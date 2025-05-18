Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки

В свою очередь бренд-шеф ресторана «PRO Хинкали» Андрей Бова рассказал, что ресторанная еда также бывает полезной и наполненной клетчаткой. «Пользу организму принесут такие позиции из меню, как салат с томатами и грузинским сыром, чахохбили (традиционное грузинское рагу из курицы и ассорти овощей), нежный брокколи-кейк с тыквенным пюре и страчателлой, карпаччо из цветной капусты с киноа, эдамаме и кедровым орехом, дорадо на гриле с тархуном и лимоном, шашлык из лосося или просто овощи-гриль. Все это — примеры сочетания белка и клетчатки, что вполне вписывается в концепцию правильного питания», — отметил он.