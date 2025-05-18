Как в Красноярском крае помогают трудоустроиться с переездом

«При финансовой поддержке государства жители края, желающие сменить место жительства, переезжают в другие территории региона и трудоустраиваются по имеющимся профессиям. Служба занятости помогает подобрать вакансии и выплачивает компенсации и пособия при переезде к месту работы», — пояснили в правительстве.
Средства можно использовать на проезд к месту работы и обратно, суточные расходы и аренду жилья в случае временной работы. Другой вариант — переезд на постоянную работу, такие соискатели получают единовременное пособие в 40 тысяч рублей и компенсацию транспортных расходов.
Среди видов работ, которые получили переселенцы — ветеринарные врачи, животноводы, воспитатели детсадов, режиссеры сельских клубов.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как участникам СВО в Красноярском крае создали рабочие места, а также о том, как ярмарку вакансий посетили до 6 тысяч красноярцев.