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Как в Красноярском крае помогают трудоустроиться с переездом

КРАСНОЯРСК, 18 мая, ФедералПресс. В Красноярском крае за 2025 год 18 жителей получили поддержку при переезде в другие территории региона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«При финансовой поддержке государства жители края, желающие сменить место жительства, переезжают в другие территории региона и трудоустраиваются по имеющимся профессиям. Служба занятости помогает подобрать вакансии и выплачивает компенсации и пособия при переезде к месту работы», — пояснили в правительстве.

Средства можно использовать на проезд к месту работы и обратно, суточные расходы и аренду жилья в случае временной работы. Другой вариант — переезд на постоянную работу, такие соискатели получают единовременное пособие в 40 тысяч рублей и компенсацию транспортных расходов.

Среди видов работ, которые получили переселенцы — ветеринарные врачи, животноводы, воспитатели детсадов, режиссеры сельских клубов.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как участникам СВО в Красноярском крае создали рабочие места, а также о том, как ярмарку вакансий посетили до 6 тысяч красноярцев.