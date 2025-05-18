Как в Красноярском крае помогают трудоустроиться с переездом

Средства можно использовать на проезд к месту работы и обратно, суточные расходы и аренду жилья в случае временной работы. Другой вариант — переезд на постоянную работу, такие соискатели получают единовременное пособие в 40 тысяч рублей и компенсацию транспортных расходов.