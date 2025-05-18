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В Петербурге задержали блогера Владоса Мироса

Его в настоящее время допрашивают.

17 мая правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали известного блогера Владислава Мирова, выступающего под псевдонимом Владос Мирос. По информации источника «Известий», в настоящее время его допрашивают.

Мирос должен был выступить в субботу вечером в клубе Department 57 на Конюшенной площади, однако мероприятие было перенесено. Администрация заведения сообщила об этом в своем Telegram-канале, не уточняя причин.

Подробности задержания пока не разглашаются. В ближайшее время ожидается официальный комментарий правоохранительных органов.