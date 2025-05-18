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В центре Ростова вандалы сорвали светильники в подземном переходе

В переходе на Большой Садовой из-за хулиганов не работает освещение.

Источник: Комсомольская правда

На пересечении Большой Садовой и переулка Университетский в донской столице хулиганы повредили линию освещения в подземном пешеходном переходе. В результате умышленных действий были разрушены светильники и повреждена электропроводка, из-за чего туннель временно остался без освещения.

— Этот подземный переход является важным социально-значимым объектом, обеспечивающим безопасное пересечение оживленных улиц центра города, — отметили в городской администрации.

Рабочие уже приступили к восстановительным работам, и по плану освещение должно быть полностью восстановлено к понедельнику, 19 мая.

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