Подмосковья белый песок: как и где отдохнуть недалеко от столицы

Любители животных точно оценят предложение парка-отеля и центра конного отдыха «Караван». Здесь можно снять номер, чтобы не ездить к лошадям издалека. Гости могут пройти обучение азам конного спорта. Также в парке-отеле можно поиграть в уличные шахматы, баскетбол, пострелять из лука. А в жаркие дни — охладиться, сплавившись на надувных лодках по реке Нара, и съездить на экскурсию на водопад Радужный.