В Красноярском крае зафиксирован рост новых случаев ВИЧ

В Красноярском крае тревожная тенденция: с начала текущего года у 1 720 жителей региона впервые обнаружен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Медики бьют тревогу, напоминая, что своевременная диагностика — ключ к долгой и качественной жизни. Чем раньше будет установлен диагноз, тем больше шансов остановить развитие болезни и избежать перехода ВИЧ в стадию СПИДа. Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо неукоснительно соблюдать меры профилактики.
В первую очередь, это отказ от беспорядочных половых связей и употребления наркотических веществ. Важно регулярно проходить тестирование на ВИЧ, особенно если вы ведете активную половую жизнь или имеете другие факторы риска. Никогда не используйте чужие колющие, режущие предметы, медицинские или маникюрные инструменты, а также предметы личной гигиены — это может стать путем передачи вируса. Помните, знание — сила. Регулярное тестирование и соблюдение простых правил профилактики помогут сохранить здоровье и избежать трагедии.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярцы могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. Акция прошла в определенные дни.