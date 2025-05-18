В Красноярском крае зафиксирован рост новых случаев ВИЧ

В первую очередь, это отказ от беспорядочных половых связей и употребления наркотических веществ. Важно регулярно проходить тестирование на ВИЧ, особенно если вы ведете активную половую жизнь или имеете другие факторы риска. Никогда не используйте чужие колющие, режущие предметы, медицинские или маникюрные инструменты, а также предметы личной гигиены — это может стать путем передачи вируса. Помните, знание — сила. Регулярное тестирование и соблюдение простых правил профилактики помогут сохранить здоровье и избежать трагедии.