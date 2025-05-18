Скончалась новосибирская поэтесса Лада Пузыревская

Умерла новосибирская поэтесса Лада Пузыревская. Об этом сообщила ее дочка Анна Должикова в соцсети «ВКонтакте».
Лада Пузыревская родилась в Новосибирске. Ее произведения издавались в «Литературной газете», «Петербургской газете». Она является автором поэтических сборников «Маэстро полуправды не всерьез», «Время delete» (СПб, 2009), «Последний десант».
Кроме того, Лада Пузыревская — лауреат Григорьевской премии, обладатель специального приза Кубка мира по современной поэзии. Также печаталась в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Новосибирск», «Дети Ра», «Ковчег» и др.
Ее творчество ценили авторы из разных литературных лагерей, а смерть стала для всех полной неожиданностью. О дате похорон и месте похорон пока ничего неизвестно.