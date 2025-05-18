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Остановлен поиск 38-летнего мужчины, бесследно исчезнувшего в Перми

Он пропал 16 мая.

Источник: Соцсети

Поиск 38-летнего мужчины, который бесследно исчез в Перми, остановлен, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».

Речь идёт о пермяке, который пропал в Кировском районе города утром 16 мая. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина вышел из своего дома по улице Светлогорской около 7 часов утра и перестал выходить на связь. С того момента о его местонахождении было неизвестно, а спустя сутки поисковый отряд опубликовал ориентировку с его фотографией и приметами.

Волонтёры рассказывали, что у пропавшего на голове имеется залысина, а в день пропажи он был одет в коричневую куртку, спортивные штаны и взял с собой серый рюкзак. Вечером 17 мая стало известно, что поиск мужчины остановлен.

«Найден! Жив! Благодарим всех за помощь в поиске», — сообщили в поисковом отряде.

В организации не раскрыли подробности о том, где находился пропавший пермяк. Волонтёры призвали всех неравнодушных пермяков снять репосты о поисках мужчины.