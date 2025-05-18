Остановлен поиск 38-летнего мужчины, бесследно исчезнувшего в Перми

Речь идёт о пермяке, который пропал в Кировском районе города утром 16 мая. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина вышел из своего дома по улице Светлогорской около 7 часов утра и перестал выходить на связь. С того момента о его местонахождении было неизвестно, а спустя сутки поисковый отряд опубликовал ориентировку с его фотографией и приметами.