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В Новосибирске на Чемском берегу появится новая зона отдыха с парком

В Кировском районе Новосибирска на Чемском берегу обустраивают современную зону отдыха.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает «Вести Новосибирск», там появится двухуровневая набережная с площадками для спорта и игр, экотропа и парк. Основные работы завершат к осени, а в 2026 году начнется озеленение территории.

Параллельно завершается благоустройство дворов района. В каждом из них реконструированы зоны отдыха, спорта и игр. Особое внимание уделили патриотическим объектам — например, скверу у памятника танку Т-34, который стал местом памяти и общения.

Напомним, что в Новосибирске добиваются официального статуса для музея ликвидаторов Чернобыля.