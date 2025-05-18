В Новосибирске на Чемском берегу появится новая зона отдыха с парком

Как сообщает «Вести Новосибирск», там появится двухуровневая набережная с площадками для спорта и игр, экотропа и парк. Основные работы завершат к осени, а в 2026 году начнется озеленение территории.
Параллельно завершается благоустройство дворов района. В каждом из них реконструированы зоны отдыха, спорта и игр. Особое внимание уделили патриотическим объектам — например, скверу у памятника танку Т-34, который стал местом памяти и общения.
Напомним, что в Новосибирске добиваются официального статуса для музея ликвидаторов Чернобыля.