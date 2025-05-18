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Красноярские фонтаны временно замолкли

Временно приостановлен светомузыкальный режим.

Временно приостановлен светомузыкальный режим.

Любителям вечерних представлений придется немного подождать: светомузыкальные фонтаны на Театральной площади и в парке имени 1 Мая в Красноярске временно прекратили свою работу в музыкальном режиме. Об этом сообщили в городской администрации, объяснив ситуацию обнаруженными техническими неполадками.

В настоящее время специалисты активно занимаются диагностикой и устранением проблем, чтобы как можно скорее вернуть фонтанам их «голос».

Напомним, ранее было объявлено расписание светомузыкальных шоу: на Театральной площади фонтан должен был «танцевать» под музыку по пятницам и субботам с 21:00 до 22:00, а в парке 1 Мая — с 13:00 до 14:00, с 18:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00. О возобновлении работы фонтанов в музыкальном режиме будет сообщено дополнительно.

Как ранее писал «МК в Красноярске», речной фонтан в Красноярске уже третий год остается без воды.