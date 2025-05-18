В Омске «Ночь музеев» посетили более 16 тысяч человек

Темой «Ночи музеев» в Омске в этом году было выбрано значимое событие — присвоение нашему городу статуса Молодёжной столицы России-2025. И это звание, как показывают разнообразие проводимых мероприятий и их посещаемость, омичи несут достойно.
Так, на «Ночь музеев» собралось более 16 тысяч жителей и гостей города. За один вечер в музеях побывало около 11 тысяч посетителей.
Программа акции была яркой и насыщенной: 40 площадок, 20 шаттлов по четырём направлениям с экскурсиями, три открытых уличных пространства.
Большой интерес посетителей вызвал Мюнцкабинет с нумизматикой и изделиями из драгоценных металлов, открывшийся в краеведческом музее; мастер-классы по живописи и экскурсии по экспозиции «Пётр I и его эпоха» в музее им. Врубеля. А музей «Искусство Омска» напоминал в этот вечер настоящий сад.
В Историческом парке «Россия — моя история» омичи узнали об увлечениях молодёжи времён СССР и 90-х годов. Посетители музея стали участниками квеста, рассказывающего о значимых событиях и великих личностях. Здесь же состоялся иммерсивный спектакль «Город и война», посвящённый юбилею Великой Победы. И это только часть мероприятий «Ночи музеев», прошедшей в Омске. Акция охватила также районы области.
Ранее мы сообщали, что в рамках «Молодёжной столицы России-2025» и «Культурной столицы России-2026» основные события и праздники решено проводить на ул. Ленина. В связи с этим принято решение сделать Любинский проспект — пешеходным.