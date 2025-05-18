В Омске «Ночь музеев» посетили более 16 тысяч человек

Большой интерес посетителей вызвал Мюнцкабинет с нумизматикой и изделиями из драгоценных металлов, открывшийся в краеведческом музее; мастер-классы по живописи и экскурсии по экспозиции «Пётр I и его эпоха» в музее им. Врубеля. А музей «Искусство Омска» напоминал в этот вечер настоящий сад.