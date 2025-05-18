Разбились на глазах: военврач Росгвардии помог пострадавшим в ДТП под Новосибирском

Военный врач Росгвардии оказался случайным свидетелем дорожной аварии. ДТП произошло в поселке Горный Тогучинского района. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Капитан медицинской службы Александр Андринатий вместе с коллегами ехал на задание на служебном автомобиле. Авария произошла у них на глазах.
Росгвардейцы, не раздумывая, бросились на помощь пострадавшим. У одного из них была травма головы и повреждена ключица. Военврач обезболил, наложил повязку и контролировал состояние мужчины до прибытия скорой.
«Офицер рассказал медикам о проведенных манипуляциях и помог погрузить пострадавших в машину для транспортировки в больницу», — рассказали в ведомстве.