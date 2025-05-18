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Разбились на глазах: военврач Росгвардии помог пострадавшим в ДТП под Новосибирском

Серьезная авария произошла в Тогучинском районе.

Источник: Управление Росгвардии по Новосибирской области

Военный врач Росгвардии оказался случайным свидетелем дорожной аварии. ДТП произошло в поселке Горный Тогучинского района. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Капитан медицинской службы Александр Андринатий вместе с коллегами ехал на задание на служебном автомобиле. Авария произошла у них на глазах.

Росгвардейцы, не раздумывая, бросились на помощь пострадавшим. У одного из них была травма головы и повреждена ключица. Военврач обезболил, наложил повязку и контролировал состояние мужчины до прибытия скорой.

«Офицер рассказал медикам о проведенных манипуляциях и помог погрузить пострадавших в машину для транспортировки в больницу», — рассказали в ведомстве.