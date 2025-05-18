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В Екатеринбурге открыли для посетителей дендрарий на Первомайской

В Екатеринбурге после весенней просушки вновь открыт для посетителей дендрологический парк-выставка на улице Первомайской.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщает администрации парка.

Посетителей предупредили, что в парке продолжается ремонт, работает спецтехника, поэтому необходимо быть осторожными.

Дендропарк закрыли на ежегодную просушку 27 марта. Представители парка поясняли, что после зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге укрепляют берега водоемов в дендрарии на Первомайской.