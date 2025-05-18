В Екатеринбурге открыли для посетителей дендрарий на Первомайской

Об этом сообщает администрации парка.
Посетителей предупредили, что в парке продолжается ремонт, работает спецтехника, поэтому необходимо быть осторожными.
Дендропарк закрыли на ежегодную просушку 27 марта. Представители парка поясняли, что после зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге укрепляют берега водоемов в дендрарии на Первомайской.