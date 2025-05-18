Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев 18 мая поздравил жителей региона с Днем Самарского знамени

Этот стяг был вышит монахинями Иверского монастыря ещё в те времена, когда балканские народы боролись за свободу от Османской империи.

Этот стяг был вышит монахинями Иверского монастыря ещё в те времена, когда балканские народы боролись за свободу от Османской империи. Позже он стал символом доблести русских солдат в войне с Турцией.

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что знамя и сегодня вдохновляет: наших бойцов в зоне СВО — одна из воинских частей с гордостью несёт его в Донбассе. Жителей ДНР — копия знамени передана в город-побратим Снежное. Молодёжь — оно напоминает о подвигах предков и учит любить Родину. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.

«Спасибо всем, кто сражается, помогает фронту и воспитывает патриотов! Этот стяг — наш символ силы и веры в Победу. Желаю вам здоровья, счастья и успехов во благо России!» — сказал губернатор.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!