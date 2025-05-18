Вячеслав Федорищев 18 мая поздравил жителей региона с Днем Самарского знамени

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что знамя и сегодня вдохновляет: наших бойцов в зоне СВО — одна из воинских частей с гордостью несёт его в Донбассе. Жителей ДНР — копия знамени передана в город-побратим Снежное. Молодёжь — оно напоминает о подвигах предков и учит любить Родину. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.