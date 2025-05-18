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Снайперы ВС Узбекистана выиграли международные соревнования в Турции

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистанцы завоевали золотую медаль на V Международных соревнованиях «Лучшая команда снайперов» в Турции сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Источник: Пресс-служба Минобороны Узбекистана

Состязания проходили в городе Испарта, на территории горного учебно-тренировочного центра «Командо» с участием более 40 команд из 15 стран, включая Турцию, Пакистан, Катар, Азербайджан, Италию, ОАЭ.

Участники, разделенные на группы, соревновались по почти 15 дисциплинам:

  • стрельба под большим углом;
  • боевые стрельбы в противогазе;
  • стрельба по неясным целям с нестабильной позиции;
  • стрельба из-за различных укрытий;
  • стрельба с вертолета в воздухе;
  • оборона острова и стрельба с лодки;
  • подкрадывание к цели и скрытая стрельба;
  • пробежка на 5 км с оружием и снаряжением, стрельба с холодного ствола;
  • ночная стрельба по неизвестным дистанциям;
  • задание «Сюрприз».

В течение почти 10 дней соревнований среди команд из различных армий мира, военнослужащие министерства обороны Узбекистана заслуженно заняли 1-е место и были награждены золотыми медалями.

говорится в сообщении

Команда Минобороны РУз участвует в этих соревнованиях в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах она занимала 2-е место, а в 2024 и 2025 годах — 1-е место.

Участие в подобных международных соревнованиях играет важную роль в повышении боевой подготовки военнослужащих, а также способствует обмену опытом и знаниями, добавили в пресс-службе.