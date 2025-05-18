Снайперы ВС Узбекистана выиграли международные соревнования в Турции

Состязания проходили в городе Испарта, на территории горного учебно-тренировочного центра «Командо» с участием более 40 команд из 15 стран, включая Турцию, Пакистан, Катар, Азербайджан, Италию, ОАЭ.
Участники, разделенные на группы, соревновались по почти 15 дисциплинам:
- стрельба под большим углом;
- боевые стрельбы в противогазе;
- стрельба по неясным целям с нестабильной позиции;
- стрельба из-за различных укрытий;
- стрельба с вертолета в воздухе;
- оборона острова и стрельба с лодки;
- подкрадывание к цели и скрытая стрельба;
- пробежка на 5 км с оружием и снаряжением, стрельба с холодного ствола;
- ночная стрельба по неизвестным дистанциям;
- задание «Сюрприз».
В течение почти 10 дней соревнований среди команд из различных армий мира, военнослужащие министерства обороны Узбекистана заслуженно заняли 1-е место и были награждены золотыми медалями.
Команда Минобороны РУз участвует в этих соревнованиях в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах она занимала 2-е место, а в 2024 и 2025 годах — 1-е место.
Участие в подобных международных соревнованиях играет важную роль в повышении боевой подготовки военнослужащих, а также способствует обмену опытом и знаниями, добавили в пресс-службе.