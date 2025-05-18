В Петербургском туннеле дамбы ограничат движение с 19 по 23 мая

Изменения в транспортном движении связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле дамбы. Водителей также предупреждают, что для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут.
Ранее «МК в Питере» писал, что в Петроградском и Выборгском районах Петербурга закроют и ограничат дорожное движение с 16 мая. В Выборгском районе по 21 мая закрывается движение по боковому проезду проспекта Тореза (четная сторона) от Институтского проспекта до площади Мужества.