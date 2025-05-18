В Петербургском туннеле дамбы ограничат движение с 19 по 23 мая

Изменения в транспортном движении связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле дамбы. Водителей также предупреждают, что для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут.