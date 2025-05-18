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Омичей пригласили пройти опрос о здоровье сердца и давлении на Госуслугах

Жители Омской области могут пройти онлайн-опрос на «Госуслугах» и рассказать, как следят за своим давлением и состоянием сердца.

Источник: РИА "Новости"

Анкета доступна в разделе «Региональные опросы» (категория «Здравоохранение») или по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/520665/.

Омичей спрашивают, измеряют ли они давление, по какой причине, знают ли уровень холестерина, ограничивают ли соль и жиры, ведут ли активный образ жизни и как стресс влияет на их состояние.

Минздрав напоминает: гипертония часто протекает без симптомов, но повышает риск инфаркта и инсульта. Профилактика включает умеренную физическую активность, отказ от вредных привычек, контроль питания и регулярное измерение давления — особенно после 40 лет.