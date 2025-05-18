В Самаре ищут подрядчика на снос 3 аварийных домов за 2,4 млн рублей в 2025 году

Власти областного центра ищут исполнителя проекта по демонтажу трех ветхих зданий, находящихся вблизи культурных памятников города.
Необходимо подготовить проектные решения для ликвидации здания на ул. Водников, 78а, расположенного неподалеку от охраняемого памятника архитектуры — дома мещанина Н. В. Былинского (№ 74−76).
Кроме того, предстоит провести подготовительные мероприятия перед ликвидацией строения на улице Максима Горького, № 31−33, рядом с домом историка И. М. Чернова.
Еще одним объектом станет здание на улице Садовая, № 146−148, которое расположено поблизости от исторического жилого дома усадьбы Голубевых (№ 144а).
Об этом сообщил портал «СитиТраффик».
Исполнителю потребуется оценить текущее состояние инженерных сетей, пересекающих строительную площадку, и согласовать условия работы спецтехники с соответствующими службами эксплуатации коммуникаций.
Стоимость договора оценивается в сумму около 2,4 миллиона рублей.
Срок разработки проектов установлен в пределах двух месяцев после подписания соглашения, само соглашение будет действительно до окончания текущего календарного года.
Открытые торги запланированы на конец весны, конкретно — на 29 мая.
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