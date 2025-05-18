Всплеск ДТП на старте мотосезона. ГАИ запускает акцию «Мотодвижение — без нарушений!»

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Мотодвижение — без нарушений!» с 18 по 24 мая для профилактики ДТП с участием мототранспорта, сообщили БЕЛТА в МВД.
Как пояснила начальник отделения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова, в начале мотосезона произошло резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклистов. В этом году зафиксировано 50 происшествий, совершенных по вине водителей байков, в которых восемь человек погибли и 52 травмированы.
«Сотрудники ГАИ с применением гласного и негласного контроля, в том числе с привлечением мотопатрулей, проведут отработку населенных пунктов и автодорог, направленную на предупреждение и пресечение нарушений ПДД этой категорией водителей», — рассказали в МВД.
В этот период особое внимание будет уделено своевременному выявлению и изъятию на время проведения проверки конструктивно измененных, незарегистрированных и не имеющих правоустанавливающих документов, либо собранных кустарным способом мотоциклов.
Также широкая профилактическая кампания коснется участников байкерских сообществ и индивидуальных владельцев двухколесной техники. Инспекторы разъяснят меры безопасности, порядок получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, административную и уголовную ответственность за нарушение ПДД. -0-