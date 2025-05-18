Всплеск ДТП на старте мотосезона. ГАИ запускает акцию «Мотодвижение — без нарушений!»

Как пояснила начальник отделения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова, в начале мотосезона произошло резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклистов. В этом году зафиксировано 50 происшествий, совершенных по вине водителей байков, в которых восемь человек погибли и 52 травмированы.

