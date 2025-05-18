В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

В годы Великой Отечественной войны депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители нескольких национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары, итальянцы и крымские татары. Выселение крымских татар началось 18 мая 1944 года. После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, 21 апреля того же года президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».