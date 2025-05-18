Власти ответили на обращения минчан, узнававших про отопление в жилых домах

Маковская отметила, что граждане должны понимать: необходимо смотреть не только в сегодняшний, но также и в завтрашний день. Она уточнила, что, согласно последним прогнозам, погода через пару дней начнет улучшаться. Кроме того, специалист заявила, что уже была продела большая работа, связанная с подготовкой сетей к новому отопительному сезону.