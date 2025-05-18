Власти ответили на обращения минчан, узнававших про отопление в жилых домах. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Говорится, что во Фрунзенском районе прошла прямая линия и на вопросы граждан отвечала заместитель главы районной администрации Юлия Маковская. Она обратила внимание, что жители района звонили и спрашивали, когда включат отопление.
— Холодно за окном и дома. Отопление в социально значимых учреждениях, как больницы и садики, включено. Информации о том, что его включат в квартирах минчан, нигде нет. Понимаю, что людям хочется тепла здесь и сейчас, — обратила внимание замглавы администрации Фрунзенского района.
Маковская отметила, что граждане должны понимать: необходимо смотреть не только в сегодняшний, но также и в завтрашний день. Она уточнила, что, согласно последним прогнозам, погода через пару дней начнет улучшаться. Кроме того, специалист заявила, что уже была продела большая работа, связанная с подготовкой сетей к новому отопительному сезону.
— Если включить тепло сейчас, то многое придется переделывать заново, — пояснила Юлия Маковская.
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