Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ответили на обращения минчан, узнававших про отопление в жилых домах

Власти отреагировали на сообщения минчан, узнававших про отопление.

Источник: Комсомольская правда

Власти ответили на обращения минчан, узнававших про отопление в жилых домах. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».

Говорится, что во Фрунзенском районе прошла прямая линия и на вопросы граждан отвечала заместитель главы районной администрации Юлия Маковская. Она обратила внимание, что жители района звонили и спрашивали, когда включат отопление.

— Холодно за окном и дома. Отопление в социально значимых учреждениях, как больницы и садики, включено. Информации о том, что его включат в квартирах минчан, нигде нет. Понимаю, что людям хочется тепла здесь и сейчас, — обратила внимание замглавы администрации Фрунзенского района.

Маковская отметила, что граждане должны понимать: необходимо смотреть не только в сегодняшний, но также и в завтрашний день. Она уточнила, что, согласно последним прогнозам, погода через пару дней начнет улучшаться. Кроме того, специалист заявила, что уже была продела большая работа, связанная с подготовкой сетей к новому отопительному сезону.

— Если включить тепло сейчас, то многое придется переделывать заново, — пояснила Юлия Маковская.

Ранее председатель Мингорсовета Цуран назвал причины невключения отопления в жилых домах Минска: «Начались профилактические работы».

Кстати, сказали, когда белорусам ждать потепления до +20 градусов в мае 2025.

Кроме того, Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.