В Красноярске началась установка современных котлов по программе «Чистый воздух»

За 2023 и 2024 годы уже достигнуты впечатляющие результаты: 105 домов переведены на электроотопление, 350 — на газовое, а 1115 — на автоматические твердотопливные котлы. Благодаря этим мероприятиям удалось снизить объем вредных выбросов почти на четыре тысячи тонн.