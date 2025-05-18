В Красноярске началась установка современных котлов по программе «Чистый воздух»

В Красноярске дан старт масштабной программе по замене устаревших печей в частном секторе на современные, экологически чистые отопительные системы.
В рамках федерального проекта «Чистый воздух», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие», в трех частных домах города уже установлены первые в этом году твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива.
Этот шаг позволит значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, улучшить экологическую обстановку в городе и при этом сэкономить деньги жителям. Важно отметить, что установка котлов производится абсолютно бесплатно для населения — все расходы покрываются за счет средств национального проекта.
За 2023 и 2024 годы уже достигнуты впечатляющие результаты: 105 домов переведены на электроотопление, 350 — на газовое, а 1115 — на автоматические твердотопливные котлы. Благодаря этим мероприятиям удалось снизить объем вредных выбросов почти на четыре тысячи тонн.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Жители Красноярска поделились впечатлениями о современных твердотопливных котлах. Если вы хотите стать участником программы, звоните на телефон «горячей линии»: 8−800−20−11−116 или по номеру: 8 (391) 21−21−706.