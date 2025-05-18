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Папа римский Лев XIV принял «перстень рыбака» и паллий

Папа римский Лев XIV принял символы папской власти. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Источник: AP 2024

Речь идёт о так называемом перстне рыбака и паллии — шерстяной ленте с вышитыми крестами. Это древний ритуал, который ознаменует официальное начало понтификата 267-го папы римского.

«Кардинал-дьякон Доминик Мамберти возложил на плечи папы Льва белый шерстяной паллий — символ пастырской миссии», — отметили в публикации канала.

Паллий был соткан монахинями из Базилики Святой Цецилии в Риме.

Как уточнили на телеканале, «перстень рыбака» раньше использовался в качестве печати для папских документов, а теперь он является символом, который «ломается, уничтожается или аннулируется после смерти понтифика».

Утром 18 мая в Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV.