Ситуация странная от и до: кому достанется наследство солиста «Ласкового мая» Шатунова

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала в суд на вдову бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова Светлану. Иск связан с оспариванием завещания артиста.
Ситуация странная от и до: почему мать Кузнецова волнует наследство Шатунова? Причастен ли к этому продюсер Андрей Разин, заявляющий, что он единственный живой автор части песен «Ласкового мая»? Почему оспорить завещание Шатунова решились спустя почти три года? Пока информации мало. Но из того, что имеется, можно попробовать выстроить логическое заключение.
Что мы знаем.
Андрей Разин подал иск в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он требует признать недействительным лицензионный договор, разрешающий использование песен «Ласкового мая» в проекте. Ранее эти права предоставила режиссеру как раз вдова Юрия Шатунова Светлана.
И если в случае с Андреем Разиным в целом все понятно — желание озолотиться, то претензии Валентины Кузнецовой такими логичными не кажутся. Их можно понять только в том случае, если после судебного разбирательства она гарантированно что-то выиграет.
Слишком много нюансов.
Звездный адвокат Сергей Жорин, нередко представляющий на судах российских знаменитостей, рассказал «ВМ», с чем предстоит столкнуться матери покойного создателя группы.
— В ситуации, связанной с оспариванием завещания Юрия Шатунова, существует несколько юридических аспектов, которые следует учитывать, — говорит Жорин.
В Гражданском кодексе РФ подробно описаны правила написания последней воли: дееспособность завещателя, свидетели, отсутствие при подписании документа заинтересованных лиц, фиксирование на бумаге места, даты и времени удостоверения.
В общем, в законе все предусмотрено. Но в любом случае для отмены завещания солиста «Ласкового мая» необходимо доказать, что какой-то из пунктов был нарушен.
— С течением времени сбор таких доказательств становится все сложнее, — говорит Жорин. — Однако если факты нарушения получится доказать, то завещание будет признано недействительным. Тогда наследование будет происходить по закону.
В этом случае, по словам звездного адвоката, наследниками первой очереди станут жена, дети и мать умершего.
«Судороги предсмертные»: зачем Разин вновь подал в суд из-за наследства Шатунова.
— Если Валентина Кузнецова не входит в эту категорию, она может претендовать на наследство только при отсутствии у завещателя жены, детей, родителей или при наличии распоряжения в ее пользу, — объясняет Жорин.
Есть и такой юридический аспект, как исковая давность. Как правило, множество дел у нас в стране перестают рассматриваться спустя три года. В данном случае до истечения этого «срока годности» осталось совсем чуть-чуть.
Адвокат Сергей Жорин уточнил, что в случае с завещаниями все рассматривается индивидуально. Так или иначе, стороне, подавшей иск, придется обосновывать свою позицию.
Вадим Горжанкин, музыкальный продюсер:
— Учитывая эксцентричный характер Андрея Разина, сложно отрицать вероятность, что он повлиял на решение Валентины Кузнецовой. Тем более что это не первая история, когда звезды не могут поделить авторские права. Да и у Юрия Шатунова, на мой взгляд, неплохое наследие осталось. Есть за что побороться. Не намного больше, чем у некоторых других артистов, но — около ста миллионов рублей.
Между тем, на одной семье Шатунова Разин не остановился. Он также подал в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».