Ситуация странная от и до: кому достанется наследство солиста «Ласкового мая» Шатунова

— Учитывая эксцентричный характер Андрея Разина, сложно отрицать вероятность, что он повлиял на решение Валентины Кузнецовой. Тем более что это не первая история, когда звезды не могут поделить авторские права. Да и у Юрия Шатунова, на мой взгляд, неплохое наследие осталось. Есть за что побороться. Не намного больше, чем у некоторых других артистов, но — около ста миллионов рублей.