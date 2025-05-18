Белстат заявил о снижении уровня преступности в Беларуси

Сказано, что в Гомельской области было зарегистрировано 11643 преступлений, в Брестской — 8763, в Витебской — 8168, а в Могилевской — 8201. По информации Белстата, снизилось на 29,2% количество краж. Что касается убийств и покушений на убийство, то их количество уменьшилось на 21,9%.