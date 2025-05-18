Белстат заявил о снижении уровня преступности в Беларуси. Подробности Sputnik.by озвучили в пресс-службе Национального статистического комитета.
Согласно данным, количество зарегистрированных преступлений в стране в 2024 году составило 73,27 тысячи. Указанная цифра на 14,2% меньше, чем в 2023 году. Сообщается, что наибольшее число преступлений было зафиксировано Минске — 17657. Вместе с тем в Минской области цифра оказалась 11604, в Гродненской — 7234.
Сказано, что в Гомельской области было зарегистрировано 11643 преступлений, в Брестской — 8763, в Витебской — 8168, а в Могилевской — 8201. По информации Белстата, снизилось на 29,2% количество краж. Что касается убийств и покушений на убийство, то их количество уменьшилось на 21,9%.
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