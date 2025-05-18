В ночь на 19 мая в Омской области ожидаются заморозки

В дальнейшем температура начнет подниматься. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo, утром, 19 апреля, утренняя температура в Омске уже составит + 12 градусов и далее повысится в течение дня до + 20. В ночь на 20 мая — снова небольшое понижение до + 13. Днем и вечером — +25, +21.