Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь на 19 мая в Омской области ожидаются заморозки

По данным Обь-Иртышского УГМС, местами температура может опуститься до — 5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью в Омской области местами значительно похолодает. В регионе ожидаются заморозки, в некоторых районах столбик термометра может опуститься до 0…- 5 градусов. Об опасном явлении жителей региона предупредили синоптики УГМС по Омской области.

В дальнейшем температура начнет подниматься. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo, утром, 19 апреля, утренняя температура в Омске уже составит + 12 градусов и далее повысится в течение дня до + 20. В ночь на 20 мая — снова небольшое понижение до + 13. Днем и вечером — +25, +21.