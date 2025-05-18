18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирма такси скрыла от налоговой доход в сумме более Br2,5 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Деятельность в сфере перевозки пассажиров автомобилями такси находится на постоянном контроле в налоговых органах, отметили в МНС. Так, например, в ходе проведения камеральной проверки установлена недобросовестная организация, оказывающая услуги по перевозке пассажиров автомобилями такси, скрывающая свой реальный доход.
«Организацией от оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси получен доход в общей сумме Br2550,9 тыс., но его организация в декларациях по налогу при упрощенной системе налогообложения (УСН) не отразила. Также налоговым органом установлено, что наличные денежные средства, полученные от пассажиров, оставались в распоряжении водителей организации в виде заработной платы, а безналичный доход снимался в отделении банка с назначением платежа “на нужды организации”, при этом документы, подтверждающие целевое использование снятых денежных средств, организация не представила», — пояснили в ведомстве.
На уведомление налогового органа организация в добровольном порядке не отреагировала. Составлен акт камеральной проверки, согласно которому доначислено Br684,5 тыс. налогов, в том числе налог при УСН — Br153,1 тыс., подоходный налог с физических лиц — Br531,4 тыс. Операции по расчетным счетам организации приостановлены.
Материалы проверок в отношении организации направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. -0-