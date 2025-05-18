Фирма такси скрыла от налоговой доход в сумме более Br2,5 млн

«Организацией от оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси получен доход в общей сумме Br2550,9 тыс., но его организация в декларациях по налогу при упрощенной системе налогообложения (УСН) не отразила. Также налоговым органом установлено, что наличные денежные средства, полученные от пассажиров, оставались в распоряжении водителей организации в виде заработной платы, а безналичный доход снимался в отделении банка с назначением платежа “на нужды организации”, при этом документы, подтверждающие целевое использование снятых денежных средств, организация не представила», — пояснили в ведомстве.