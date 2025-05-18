Более 100 тысяч самарцев приняли участие в «Ночи музеев»

По его словам, по предварительным и «очень скромным» подсчетам организаторов, количество гостей превысило 100 тысяч, и на деле, считает он, цифра может быть значительно выше. Мэр побывал сразу на нескольких площадках. Среди них — Региональный музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела, где для него лично провел экскурсию начальник областного управления МЧС Сергей Аникин. Также он заглянул в Самарский художественный музей и в музей-студию высокой печати.