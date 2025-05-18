Более 100 тысяч самарцев приняли участие в «Ночи музеев»

В акции «Ночь музеев», которая состоялась в субботу, 17 мая, приняли участие более ста тысяч жителей Самары. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в своем телеграм-канале.
— Посетил вчера площадки «Ночи музеев». Не совсем ночью, скорее вечером, но это не имеет значения, программа отличная, уровень высочайший, мероприятия интересные и разнообразные. На любой вкус и возраст, — поделился впечатлениями глава города.
По его словам, по предварительным и «очень скромным» подсчетам организаторов, количество гостей превысило 100 тысяч, и на деле, считает он, цифра может быть значительно выше. Мэр побывал сразу на нескольких площадках. Среди них — Региональный музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела, где для него лично провел экскурсию начальник областного управления МЧС Сергей Аникин. Также он заглянул в Самарский художественный музей и в музей-студию высокой печати.
— Музеев много не бывает. Каждый из них — уникален и интересен по-своему, не только экспонатами, но и людьми, которые с любовью создают в них особый мир. Пусть музеев в Самаре будет больше, — подытожил Носков.