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В Башкирии предупредили о сильном ветре и грозе

В МЧС Башкирии спрогнозировали ухудшение погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 19 мая ожидают ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, на территории региона ожидают дождь и грозу. Скорость ветра составит 2−7 м/с, днем 8−13 м/с. Ночью температура воздуха составит +8, +13°, по востоку до +3°, днем +18, +23°.

В Уфе ожидают переменную облачность и кратковременный дождь. Скорость ветра будет 2−7 м/с, днем 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12°, днем +21,+23°.

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