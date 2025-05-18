Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 28,3 рубля в день

Белстат сообщил, сколько в среднем тратят белорусы в день в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, что белорусы тратят в магазинах среднем 28,3 рубля в день. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Национального статистического комитета.

По информации Белстата, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2025 года составил 28,3 рубля против 24,1 рубля за аналогичный период 2024 года. В ведомстве отметили, что розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота страны, в период с января по апрель 2025 оказался 29,7 миллиарда рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к такому же периоду 2024 года. Что касается оптового товарооборота за озвученый период, то он составил 58 миллиардов рублей.

Ранее власти ответили на обращения минчан, узнававших про отопление в жилых домах.

Тем временем белорусская клубника на минской Комаровке стоит 24 рубля за килограмм.

Вместе с тем синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +20 градусов в мае 2025.