Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 28,3 рубля в день

По информации Белстата, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2025 года составил 28,3 рубля против 24,1 рубля за аналогичный период 2024 года. В ведомстве отметили, что розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота страны, в период с января по апрель 2025 оказался 29,7 миллиарда рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к такому же периоду 2024 года. Что касается оптового товарооборота за озвученый период, то он составил 58 миллиардов рублей.