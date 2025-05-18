Влияет на органы: диетолог Соломатина рассказала, чем полезна и опасна клубника

— У любого человека могут появиться симптомы, подобные аллергии, если съесть клубнику в больших количествах. Не стоит объедаться, во всем нужна мера, — отметила специалист. — Я рекомендую съедать не более полкилограмма клубники в день. Важно разбить эту порцию на несколько частей. Например, по горсточке несколько раз в сутки.