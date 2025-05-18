Влияет на органы: диетолог Соломатина рассказала, чем полезна и опасна клубника

В Москве начали открываться точки по продаже свежих сезонных ягод из разных регионов России. Пункты появляются в городе уже в 10-й раз. Начали продавать и клубнику — самую долгожданную ягоду лета. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о ее вреде и пользе для здоровья.
По ее словам, клубника является сильным аллергеном. Взрослые с аллергией должны ее избегать, а детям нужно давать попробовать ягоду в первый раз с большой осторожностью.
— Конечно же, категорически нельзя есть клубнику людям с аллергией. А у детей она может проявиться неожиданно. Я советую давать ягоду впервые аккуратно и наблюдать за нетипичными реакциями у ребенка, — сказала она.
Врач отметила, что даже если у человека нет аллергии, это не значит, что он может есть ее, сколько захочет.
— У любого человека могут появиться симптомы, подобные аллергии, если съесть клубнику в больших количествах. Не стоит объедаться, во всем нужна мера, — отметила специалист. — Я рекомендую съедать не более полкилограмма клубники в день. Важно разбить эту порцию на несколько частей. Например, по горсточке несколько раз в сутки.
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Клубника может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, которые связаны с повышенной кислотностью. Особенно не стоит есть ягоды на голодный желудок, предостерегла врач.
— Часто клубнику выращивают с применением нитратов. Они могут негативно сказаться на вашем здоровье. Более того, в некоторые точки ягоды везут издалека. Для того чтобы доставить их в хорошем виде, используют дифенил. Он негативно воздействует на печень и почки, — предупредила Соломатина. — Вредное вещество можно обнаружить визуально. Влажная маслянистая клубника пропитана дифенилом.
Диетолог также подчеркнула, что в красной ягоде также содержится много полезных веществ.
— В клубнике очень много витамина С, который положительно влияет на наш иммунитет. Кроме того, там есть биофлавоноиды, которые оказывают антивозрастной эффект, защищают сердечно-сосудистую систему и предотвращают онкологию. Клубника является диетическим продуктом, который содержит в себе много воды и поможет поддержать баланс жидкости в организме, — сообщила Соломатина.
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