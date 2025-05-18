Настоятель об открытии первой в Беларуси Армянской Апостольской церкви: она еще сильнее сплотит наш народ

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в Беларуси Армянская апостольская церковь будет напоминать армянам, живущим в Беларуси, родину. Таким мнением с журналистами поделился иерей Саркис, настоятель Храма Святого Григория, передает корреспондент БЕЛТА.
«Храм построен из армянского вулканического камня туфа. Этот камень специально привезен из Армении. Внутренняя отделка тоже из армянского камня — травертина. Это всегда будет напоминать нам частичку Родины. Все иконы привезены из Армении, и вчера глава епархии освятил как иконы, так и кресты, которые находятся на углах церкви. Освящен и купольный крест», — сказал он.
«Армяне — как на Родине, так и вне Родины — сплоченный народ, но когда появляются церковь и приходской дом, то это еще сильнее сплачивает народ с церковью, которая исторически его объединяет. Даже в трудные времена церковь заменяла государственность, школу и образование», — добавил он.
По словам настоятеля, службы будут проводиться каждое воскресенье, а в будущем, возможно, будут звучать и каждодневные молитвы на древнеармянском языке.
Для открытия и освещения церкви в Беларусь впервые прибыл Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. На открытии также присутствовали главы и представители ведущих религиозных конфессий.
По мнению заместителя председателя Мингорисполкома Андрея Стригельского, этот храм — не просто украшение города, а еще один центр, куда могут приходить люди, чтобы прикоснуться к многовековой армянской культуре.
Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак подчеркнул, что Беларусь — многоконфессиональная страна. У нас 25 конфессий и религиозных объединений, и каждый человек вправе выбирать то вероисповедание, которое он желает.
«Наш Президент однажды говорил о том, что каждый человек должен найти свою дорогу к храму, и сегодня такая возможность предоставляется армянам. По численности это шестая национальность в стране. Более 9,5 тыс. армян проживает в нашей республике», — добавил он.
«Армянская апостольская церковь является одной из древнейших христианских церквей в мире. Сегодня в Беларусь прибыл Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, что является также большой честью для нашей страны. Это подчеркивает то, что Беларусь — страна мира и согласия. У нас проживают люди разных конфессий и национальностей, между ними нет никаких разногласий и противоречий. Наша страна может быть примером для других государств, где, как известно, много конфликтов начинается именно из-за религиозных противоречий», — отметил Александр Румак.
Строительство первого и единственного храма Армянской Апостольской церкви в Беларуси по проекту архитектора Самвела Макяна началось в августе 2022 и завершилось в апреле 2025.-0-
Фото Максима Гучека.