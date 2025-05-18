Настоятель об открытии первой в Беларуси Армянской Апостольской церкви: она еще сильнее сплотит наш народ

«Армянская апостольская церковь является одной из древнейших христианских церквей в мире. Сегодня в Беларусь прибыл Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, что является также большой честью для нашей страны. Это подчеркивает то, что Беларусь — страна мира и согласия. У нас проживают люди разных конфессий и национальностей, между ними нет никаких разногласий и противоречий. Наша страна может быть примером для других государств, где, как известно, много конфликтов начинается именно из-за религиозных противоречий», — отметил Александр Румак.