В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы

«Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы. Как говорят специалисты, ему не больше недели. Сначала работники охотинспекции ждали, что мать-лосиха вернется за детенышем, но надежды не оправдались. Тогда его передали под надзор ветеринаров. Когда лосенок окрепнет и подрастет, будет принято решение о его дальнейшей судьбе — оставить в экокомплексе или выпустить в лес», — написал Мельниченко.