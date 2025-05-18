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В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы

В Пензенской области спасли и передали ветеринарам осиротевшего лосенка.

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости. Специалисты в Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы, сейчас он передан под надзор ветеринаров, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы. Как говорят специалисты, ему не больше недели. Сначала работники охотинспекции ждали, что мать-лосиха вернется за детенышем, но надежды не оправдались. Тогда его передали под надзор ветеринаров. Когда лосенок окрепнет и подрастет, будет принято решение о его дальнейшей судьбе — оставить в экокомплексе или выпустить в лес», — написал Мельниченко.

Он отметил, что специалисты призывают любителей лесных прогулок ни в коем случае не подходить к детенышам зверей, не трогать и не фотографировать их. «Самки часто прячутся при приближении человека и могут не вернуться обратно к малышам, которых в таком случае ждет гибель. Давайте беречь нашу природу», — добавил губернатор.

Минлесхоз региона в Telegram-канале уточняет, что лосенок был спасен в Кузнецком районе области, его жизни ничего не угрожает.