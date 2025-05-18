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В Ростове завершился массовый велопробег

В Ростове участники велопробега преодолели дистанцию в 20 километров.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 мая, в воскресенье, в Ростове-на-Дону прошел «Ростовский велопарад», который стал уже восьмым по счету и является самым массовым велопробегом на Юге России.

С раннего утра жители города собрались на Театральной площади, и в 9:00 стартовали, проехав по центральным улицам, чтобы продемонстрировать свою физическую подготовку. Участники преодолели дистанцию в 20 километров.

Стоит отметить, что велокультура в Ростове с каждым годом привлекает все больше людей.

Глава администрации города, Александр Скрябин, выразил благодарность всем участникам мероприятия.

— Спасибо вам, дорогие ростовчане, за вашу поддержку спорта и здорового образа жизни! Поздравляю всех участников Ростовского велопарада! — обратился он к спортсменам.