Житель Верхнедвинска стал жертвой телефонный аферистов и лишился Br7 тыс

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Верхнедвинска потерял Br7 тыс., ответив на звонок в мессенджере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.
Аферисты использовали известную схему с удаленным доступом к телефону. На этот раз их жертвой стал 52-летний водитель из Верхнедвинска. Так, мужчина ответил на звонок в WhatsApp. Представившийся сотрудником мобильного оператора сообщил ему, что срок действия договора подходит к концу, поэтому SIM-карта скоро будет заблокирована. Чтобы сэкономить время и избежать проблем, он предложил продлить договор удаленно, без визита в офис.
«Доверчивый житель Верхнедвинска согласился установить приложение для удаленного доступа к своему телефону. Как только мошенники получили контроль над устройством, они провели две транзакции и списали с карты потерпевшего более Br7 тыс. После этого связь оборвалась», — рассказали правоохранители.
Буквально через несколько минут последовала вторая попытка обмана. На этот раз мужчине по Viber позвонил другой человек, представившийся сотрудником финансовых расследований. Тогда мужчина все же заподозрил неладное, прервал разговор и обратился в милицию.
В милиции напомнили, что при поступлении подобных звонков стоит немедленно прекратить разговор. «Не передавайте персональные данные третьим лицам, не устанавливайте мобильные приложения и не переходите по присланным от неизвестных ссылкам, а также не предоставляйте удаленный доступ к вашему устройству, даже если звонящий представляется сотрудником банка, оператором госорганов или правоохранителем. Мошенники создают ощущение угрозы, лишая человека возможности трезво оценить ситуацию. Игнорируйте угрозы и требования срочно переводить деньги», — указали в УВД, напомнив, что сотрудники правоохранительных органов и госорганизаций не звонят посредством мессенджеров. О подобных схемах рекомендуют рассказать своим знакомым и в особенности пожилым родственникам. -0-