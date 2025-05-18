Житель Верхнедвинска стал жертвой телефонный аферистов и лишился Br7 тыс

В милиции напомнили, что при поступлении подобных звонков стоит немедленно прекратить разговор. «Не передавайте персональные данные третьим лицам, не устанавливайте мобильные приложения и не переходите по присланным от неизвестных ссылкам, а также не предоставляйте удаленный доступ к вашему устройству, даже если звонящий представляется сотрудником банка, оператором госорганов или правоохранителем. Мошенники создают ощущение угрозы, лишая человека возможности трезво оценить ситуацию. Игнорируйте угрозы и требования срочно переводить деньги», — указали в УВД, напомнив, что сотрудники правоохранительных органов и госорганизаций не звонят посредством мессенджеров. О подобных схемах рекомендуют рассказать своим знакомым и в особенности пожилым родственникам. -0-