В Подмосковье при пожаре погибли три человека

«18 мая 2025 года в утренние часы произошло возгорание частного дома в деревне Молзино по улице Советская. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: мужчина 1975 года рождения, женщина 1973 года рождения и пенсионерка 1945 года рождения», — говорится в сообщении.