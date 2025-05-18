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В Подмосковье при пожаре погибли три человека

Следователи выясняют обстоятельства гибели 3 человек при пожаре в Подмосковье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Богородском округе Подмосковья, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

«18 мая 2025 года в утренние часы произошло возгорание частного дома в деревне Молзино по улице Советская. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: мужчина 1975 года рождения, женщина 1973 года рождения и пенсионерка 1945 года рождения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время к осмотру места трагедии приступили следователи и криминалисты Подмосковного СК.