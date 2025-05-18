Минобразования утвердило инструкцию о порядке уведомления о начале образовательной деятельности

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена инструкция о порядке направления и учета уведомлений о начале (прекращении) осуществления образовательной деятельности. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 26 апреля 2025 года № 84, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о фирмах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих образовательную деятельность, например, по обучению английскому языку, робототехнике, парикмахерскому искусству. «Постановление разработано на основании части второй пункта 4 статьи 26 Кодекса об образовании с учетом внесенных изменений в Кодекс Законом Республики Беларусь от 5 декабря 2024 года, — отметила директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Ольга Рыбаключева. — Норма о необходимости уведомления субъектами хозяйствования о начале и прекращении образовательной деятельности существовала и ранее. Законом в данный порядок с учетом практики применения внесены изменения. В частности, установлены сроки, в течение которых субъект хозяйствования должен уведомить о начале и прекращении образовательной деятельности, а также определена компетенция Министерства образования на определение порядка уведомления о начале (прекращении) осуществления образовательной деятельности».
Ольга Рыбаключева подчеркнула особенности порядка уведомления о начале (прекращении) осуществления образовательной деятельности. «Уведомление направляется только иной организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность. Важно: учреждения образования, физические лица, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность по обучению, такие уведомления не направляют. Уведомление направляется не позднее 10 рабочих дней до начала осуществления образовательной деятельности и не позднее 10 рабочих дней после прекращения ее осуществления. Если иная организация осуществляет лицензируемую образовательную деятельность и реализует образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов или образовательную программу специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей служащих, уведомление не подается. Уведомление направляется в управление (отдел) по образованию районного исполнительного комитета, администрации района в городах по месту осуществления образовательной деятельности», — проинформировала руководитель департамента.
Документом также утверждена форма уведомления. Оно может быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в виде электронного документа посредством СМДО или в ходе личного приема.
«Постановлением установлена обязанность управлений (отделов) по образованию районного исполнительного комитета, администрации района в городах принимать и регистрировать уведомления, размещать информацию о полученных уведомлениях на своем официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомлений. Данная мера позволит получать информацию как о фирмах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих образовательную деятельность на конкретной территории, так и видах образовательной деятельности», — пояснила Ольга Рыбаключева.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. -0-