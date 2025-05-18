Минобразования утвердило инструкцию о порядке уведомления о начале образовательной деятельности

Речь идет о фирмах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих образовательную деятельность, например, по обучению английскому языку, робототехнике, парикмахерскому искусству. «Постановление разработано на основании части второй пункта 4 статьи 26 Кодекса об образовании с учетом внесенных изменений в Кодекс Законом Республики Беларусь от 5 декабря 2024 года, — отметила директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Ольга Рыбаключева. — Норма о необходимости уведомления субъектами хозяйствования о начале и прекращении образовательной деятельности существовала и ранее. Законом в данный порядок с учетом практики применения внесены изменения. В частности, установлены сроки, в течение которых субъект хозяйствования должен уведомить о начале и прекращении образовательной деятельности, а также определена компетенция Министерства образования на определение порядка уведомления о начале (прекращении) осуществления образовательной деятельности».