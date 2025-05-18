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Пермские студенты выиграли суперфинал ПФО по баскетболу 3×3

В суперфинале Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди школьников и студентов выступили 56 команд из 14 регионов.

В суперфинале Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди школьников и студентов выступили 56 команд из 14 регионов. У юношей лучшей стала команда Пермского нефтяного колледжа. Она одержала победу над сверстниками из Татарстана.

Как сообщают в краевом минспорта, среди студенток ПОО первыми стали представительницы Самары. Лидерами школьного баскетбола оказались ребята из Нижегородской области и представительницы Республики Башкортостан. Отметим, в порядке стимулирования сельского спорта в этой части состязаний выступали исключительно команды из поселений численностью до 100 тысяч человек. «Пермь предоставила шикарнейшие условия для проведения такого турнира», — отметил заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев.

Турнир украсил матч друзей, в котором на площадку вышли титулованные баскетболисты. В честь юбилея победы все они выступали под одним номером — 80.