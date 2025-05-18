Пермские студенты выиграли суперфинал ПФО по баскетболу 3×3

Как сообщают в краевом минспорта, среди студенток ПОО первыми стали представительницы Самары. Лидерами школьного баскетбола оказались ребята из Нижегородской области и представительницы Республики Башкортостан. Отметим, в порядке стимулирования сельского спорта в этой части состязаний выступали исключительно команды из поселений численностью до 100 тысяч человек. «Пермь предоставила шикарнейшие условия для проведения такого турнира», — отметил заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев.