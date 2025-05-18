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На юг Красноярского края надвигается непогода

Жителей южных районов Красноярского края предупреждают о надвигающейся непогоде.

Жителей южных районов Красноярского края предупреждают о надвигающейся непогоде.

Согласно прогнозам синоптиков, 19 мая в регионе ожидаются сильные дожди, переходящие в ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома и избегать поездок.

Если же необходимость выйти на улицу все же возникла, следует быть предельно внимательными и осторожными. Ни в коем случае не стоит укрываться от дождя под деревьями, рекламными щитами или другими нависшими конструкциями, которые могут представлять опасность при сильном ветре. Кроме того, в условиях неблагоприятной погоды возрастает риск возникновения пожаров. Поэтому крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске ожидается потепление на выходных.