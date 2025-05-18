На юг Красноярского края надвигается непогода

Если же необходимость выйти на улицу все же возникла, следует быть предельно внимательными и осторожными. Ни в коем случае не стоит укрываться от дождя под деревьями, рекламными щитами или другими нависшими конструкциями, которые могут представлять опасность при сильном ветре. Кроме того, в условиях неблагоприятной погоды возрастает риск возникновения пожаров. Поэтому крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности.