На юг Красноярского края надвигается непогода

Жителей южных районов Красноярского края предупреждают о надвигающейся непогоде.
Согласно прогнозам синоптиков, 19 мая в регионе ожидаются сильные дожди, переходящие в ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома и избегать поездок.
Если же необходимость выйти на улицу все же возникла, следует быть предельно внимательными и осторожными. Ни в коем случае не стоит укрываться от дождя под деревьями, рекламными щитами или другими нависшими конструкциями, которые могут представлять опасность при сильном ветре. Кроме того, в условиях неблагоприятной погоды возрастает риск возникновения пожаров. Поэтому крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске ожидается потепление на выходных.