Агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибывает в Красноярск

В каждом городе маршрута запланированы интересные мероприятия для жителей и гостей. Посетителей ждет экскурсия по воинскому эшелону, где будут представлены выставки и экспозиции, посвященные героизму защитников Отечества. Кроме того, можно будет насладиться выступлениями творческих коллективов и отведать блюда полевой кухни.