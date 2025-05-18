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Агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибывает в Красноярск

В рамках масштабной акции, организованной военным ведомством совместно с РЖД, по городам России курсирует агитационный поезд.

В рамках масштабной акции, организованной военным ведомством совместно с РЖД, по городам России курсирует агитационный поезд.

За 75 дней путешествия железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров, посетив крупные города от Москвы до Владивостока.

В каждом городе маршрута запланированы интересные мероприятия для жителей и гостей. Посетителей ждет экскурсия по воинскому эшелону, где будут представлены выставки и экспозиции, посвященные героизму защитников Отечества. Кроме того, можно будет насладиться выступлениями творческих коллективов и отведать блюда полевой кухни.

В Красноярск агитационный поезд прибудет 19 мая.

Важно отметить, что акция военного ведомства Российской Федерации, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, продлится с 19 апреля по 3 июля.

Как ранее писал «МК в Красноярске», прозвучал «Гудок Победы» от двух легендарных паровозов. Представители КрасЖД отметили, что традиция подавать такие сигналы берёт начало с 1945 года.