Синоптик Ильин предупредил о нестабильной погоде в Москве на предстоящей неделе

В начале предстоящей недели москвичей ждет очередное похолодание, из-за влияния северо-восточного циклона. Но уже с середины недели погодные условия изменятся, и столбики термометров вновь поползут вверх. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В начале рабочей недели, 19−20 мая, столичный регион окажется в тыловой части циклона, который придет с северо-востока, что приведет к похолоданию.
— Понедельник и вторник станут самыми холодными днями предстоящей недели. В ночь на понедельник ожидается всего до плюс 10−12 градусов. Во вторник столбики термометров будут колебаться уже около плюс 5−7 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до плюс 10−15 градусов, что в сравнении с выходными днями ниже на 3−5 градусов, местами даже на 4−6 градусов. Также в отдельных районах не исключен небольшой дождь. В понедельник будет дуть южный ветер, а во вторник он повернет на западное направление, по скорости достигнув до 6−11 метров в секунду. Атмосферное давление в эти два дня составит около 740 миллиметров ртутного столба, — рассказал Ильин.
Однако уже со среды, 21 мая, синоптические процессы начнут перестраиваться на теплый лад:
— В первые два дня рабочей недели среднесуточная температура будет отклоняться от климатической нормы на 2−3 градуса, но начиная со среды среднесуточные отклонения будут стремиться к нулю. Днем в среду воздух прогреется до плюс 15−20 градусов, а в четверг и пятницу — до плюс 17−22, что очень близко к нормальным значениям. Таким образом, в эти дни отклонения от нормы не превысят 1 градуса.
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Согласно прогнозу специалиста, в ночь на среду и четверг столбики термометров покажут плюс 3−8 градусов.
— А в пятницу, 23 мая, ночная температура снова поднимется до 8−13 градусов. Таким образом, четверг и пятница могут стать самыми теплыми днями на неделе, — отметил Ильин.
Ветер со среды будет устойчиво западным, но в пятницу повернет на юг. При этом двигаться он будет примерно с одной скоростью, а атмосферное давление начнет расти, предупредил синоптик.
— Скорость ветра в эти дни не превысит 3−6 метров в секунду, а атмосферное давление к пятнице достигнет 750 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше показателей в середине недели, — уточнил специалист.
А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето. Синоптик отметил, что последние 30 лет климатическое лето в регионе наступало 26 мая. По его словам, календарное лето может начаться с температуры до плюс 30 градусов.