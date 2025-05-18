Синоптик Ильин предупредил о нестабильной погоде в Москве на предстоящей неделе

— Понедельник и вторник станут самыми холодными днями предстоящей недели. В ночь на понедельник ожидается всего до плюс 10−12 градусов. Во вторник столбики термометров будут колебаться уже около плюс 5−7 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до плюс 10−15 градусов, что в сравнении с выходными днями ниже на 3−5 градусов, местами даже на 4−6 градусов. Также в отдельных районах не исключен небольшой дождь. В понедельник будет дуть южный ветер, а во вторник он повернет на западное направление, по скорости достигнув до 6−11 метров в секунду. Атмосферное давление в эти два дня составит около 740 миллиметров ртутного столба, — рассказал Ильин.