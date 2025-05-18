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Жители Иркутской области вернули более 140 миллионов рублей за занятия спортом

С начала 2025 года поступило три тысячи заявлений на налоговый вычет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области любители здорового образа жизни получили приятный бонус от государства. Согласно последним данным, в 2024 году жители региона вернули через налоговый вычет 140,5 млн рублей, потраченных на спортзалы и фитнес-центры. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Главное требование к предоставлению социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги — это организация, предоставляющая такие услуги, должна быть в перечне, ежегодно утверждаемом Министерством спорта России, — рассказал министр спорта области Павел Богатырев.

На сегодня в регионе насчитывается 51 такая организация, где можно не только улучшить здоровье, но и вернуть часть затрат. За первые четыре месяца 2025 года поступило более трех тысяч новых заявлений на общую сумму 141 млн рублей, что свидетельствует о растущей популярности этой налоговой льготы.