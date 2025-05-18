Жители Иркутской области вернули более 140 миллионов рублей за занятия спортом

На сегодня в регионе насчитывается 51 такая организация, где можно не только улучшить здоровье, но и вернуть часть затрат. За первые четыре месяца 2025 года поступило более трех тысяч новых заявлений на общую сумму 141 млн рублей, что свидетельствует о растущей популярности этой налоговой льготы.