Жители Иркутской области вернули более 140 миллионов рублей за занятия спортом

В Иркутской области любители здорового образа жизни получили приятный бонус от государства. Согласно последним данным, в 2024 году жители региона вернули через налоговый вычет 140,5 млн рублей, потраченных на спортзалы и фитнес-центры. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Главное требование к предоставлению социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги — это организация, предоставляющая такие услуги, должна быть в перечне, ежегодно утверждаемом Министерством спорта России, — рассказал министр спорта области Павел Богатырев.
На сегодня в регионе насчитывается 51 такая организация, где можно не только улучшить здоровье, но и вернуть часть затрат. За первые четыре месяца 2025 года поступило более трех тысяч новых заявлений на общую сумму 141 млн рублей, что свидетельствует о растущей популярности этой налоговой льготы.