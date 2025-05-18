«Автомобиль заглох, а из двигателя вытекло все масло». Белоруска смогла вернуть продавцу внедорожник, который сломался сразу после покупки в лизинг

Сказано, что лизинговая компания была вовлечена в процесс в качестве третьего лица. Говорится, что позиция истца основывалась тем, что дефекты в автомобиле возникли до ее передачи и не были обнаружены при визуальном осмотре. Согласно с пунктом 1 статьи 446 Гражданского кодекса, продавец отвечает за недостатки, если покупатель сможет доказать факт их появления до его передачи или же по причинам, которые возникли до этого момента.