«Автомобиль заглох, а из двигателя вытекло все масло». Белоруска смогла вернуть продавцу внедорожник, который сломался сразу после покупки в лизинг

Адвокат помог белоруске вернуть авто продавцу, сломавшееся сразу после покупки. Подробности рассказывает издание «На страже».
Сообщается, что жительница Бреста искала автомобиль, чтобы возить на реабилитацию в специализированные организации ребенка, который требует особого ухода. В итоге семья остановила свой выбор на вместительном кроссовере и приняла решение воспользоваться услугами лизинга одной из торговых площадок.
Супруги продали свой автомобиль для аванса на девятилетнюю б/у машину стоимостью 8000 долларов. Уточняется, что брестчанка заключила с компанией договор, купила паркетный внедорожник у организации по договору купли-продажи. Семья, осмотрев авто и немного на нем проехав, не выявила неисправностей.
«После этого внесли за него треть требовавшейся суммы и в присутствии сотрудника лизинговой организации подписали акт приема-передачи», — сказано в сообщении.
Адвокат юридической консультации Московского района Бреста Ольга Бучик отметила, что после получения всех необходимых документов, женщина уехала с места сделки.
— Но через пять километров автомобиль заглох, а из двигателя вытекло все масло. Автоледи вызвала эвакуатор, который отвез внедорожник на СТО, где ей сообщили о неисправности мотора и необходимости его замены на новый, — обратила внимание специалист.
Бучик отметила, что жительница Бреста направила письменную претензию в организацию с требованием на безвозмездной основе устранить выявленную поломку. Но там в удовлетворении претензии отказали, так как покупателем автомобиля выступает лизинговая организация. Вместе с тем в организации добавили, что возникшие требования якобы не регулировались «О защите прав потребителей» по причине того, что собственник не предоставил доказательств того, что автомобиль оказался с неисправностью.
Со своей стороны, представители лизинговой компании переадресовали требование к организации и отметили, что они лишь финансируют сделку. После этого покупатель приняла решение обратиться за помощью к адвокату.
— Выяснилось, что автомобиль находился в исполнительном производстве и был получен от бизнес-партнера в качестве уплаты задолженности. Фирма не специализировалась на постоянных продажах машин, то есть сделка носила разовый характер. Лизинговой компании также предложили ее расторгнуть с учетом открывшихся обстоятельств, — уточнила адвокат юридической консультации Московского района Бреста.
После этого адвокатом было составлено и подано в суд исковое заявление о защите прав потребителя. Согласно иску, истец требовала следующее: обязать компанию безвозмездно устранить поломку двигателя авто, взыскать компенсацию морального вреда и понесенные убытки в виде расходов на эвакуацию.
Сказано, что лизинговая компания была вовлечена в процесс в качестве третьего лица. Говорится, что позиция истца основывалась тем, что дефекты в автомобиле возникли до ее передачи и не были обнаружены при визуальном осмотре. Согласно с пунктом 1 статьи 446 Гражданского кодекса, продавец отвечает за недостатки, если покупатель сможет доказать факт их появления до его передачи или же по причинам, которые возникли до этого момента.
— В связи с тем что ответчик не признал исковые требования и высказал сомнения о возможности возникновения дефекта у машины до ее продажи, мы пригласили в суд специалиста-автотехника, — заметила адвокат.
В результате суд назначил проведение автотехнической экспертизы, оплату которой возложили на организацию. После этого ответчик подал частную жалобу. Она была оставлена апеляционной инстанцией без удовлетворения.
«Проанализировав дальнейшие перспективы дела, фирма заключила с покупателем медиативное соглашение», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в итоге оба договора были расторгнуты, внедорожник вернули в собственность компании, а лизинговой организации были возвращены вложенные деньги. Что касается брестчанки, то ей вернули авансовый и лизинговые платежи, расходы по эвакуации авто, судебные издержки и компенсировали моральный вред.
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