В Борисове нетрезвый пассажир украл видеорегистратор из такси после конфликта с женщиной-водителем

Как установлено, поздним вечером женщина-таксист приехала на заказ. К ее машине подошел нетрезвый мужчина, который сел на переднее пассажирское сиденье. Во время поездки он учинил конфликт. В какой-то момент сорвал видеорегистратор, находившийся на лобовом стекле, и покинул такси.