Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Борисове нетрезвый пассажир украл видеорегистратор из такси после конфликта с женщиной-водителем

Водитель такси, 40-летняя жительница райцентра, сообщила в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД о том, что клиент украл видеорегистратор из ее авто и скрылся.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пьяный мужчина поскандалил с водителем такси, сорвал видеорегистратор и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Водитель такси, 40-летняя жительница райцентра, сообщила в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД о том, что клиент украл видеорегистратор из ее авто и скрылся.

Как установлено, поздним вечером женщина-таксист приехала на заказ. К ее машине подошел нетрезвый мужчина, который сел на переднее пассажирское сиденье. Во время поездки он учинил конфликт. В какой-то момент сорвал видеорегистратор, находившийся на лобовом стекле, и покинул такси.

Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 68-летний борисовчанин, который пояснил, что видеорегистратор он разломал и выбросил по пути.

Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело. -0-