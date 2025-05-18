В Борисове нетрезвый пассажир украл видеорегистратор из такси после конфликта с женщиной-водителем

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пьяный мужчина поскандалил с водителем такси, сорвал видеорегистратор и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Водитель такси, 40-летняя жительница райцентра, сообщила в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД о том, что клиент украл видеорегистратор из ее авто и скрылся.
Как установлено, поздним вечером женщина-таксист приехала на заказ. К ее машине подошел нетрезвый мужчина, который сел на переднее пассажирское сиденье. Во время поездки он учинил конфликт. В какой-то момент сорвал видеорегистратор, находившийся на лобовом стекле, и покинул такси.
Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 68-летний борисовчанин, который пояснил, что видеорегистратор он разломал и выбросил по пути.
Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело. -0-