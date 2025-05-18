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Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Дептранс посоветовал москвичам пересесть на городской транспорт из-за грозы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Столичный дептранс рекомендует использовать городской транспорт из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«ЦОДД: сегодня в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер — для поездок используйте городской транспорт», — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало автомобилистам не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.