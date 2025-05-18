Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Столичный дептранс рекомендует использовать городской транспорт из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«ЦОДД: сегодня в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер — для поездок используйте городской транспорт», — говорится в сообщении.
Ведомство порекомендовало автомобилистам не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.