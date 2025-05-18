Ежедневные дожди прогнозируются в Челябинской области на предстоящей неделе

В Челябинской области преобладающая температура воздуха 19—21 мая днем плюс 20−21, облачно, 22 и 23 мая на несколько градусов прохладнее — плюс 16−17. Небольшие дожди ежедневно, а в пятницу — умеренные, местами — сильные, с грозой. В выходные воздух прогреется до 20−21 градуса, без осадков, а 26 и 27 мая уже плюс 23−24 градуса, солнечно. По ночам ожидается плюс 8−13.