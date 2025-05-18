Ежедневные дожди прогнозируются в Челябинской области на предстоящей неделе

Вся следующая рабочая неделя, с 19 по 23 мая, пройдет под воздействием циклона, который медленно продвигается с Европейской территории России к Уралу.
«Атмосферный фронт циклона поделит территорию Свердловской области на две части — прохладную северную и довольно теплую южную. Фронт вскоре ориентируется параллельно западному воздушному потоку в тропосфере, поэтому ему не удастся быстро удалиться — ожидается преобладание облачной погоды с почти ежедневными дождями, лишь в конце недели осадки прекратятся.», — говорится в комментарии специалистов Уральского УГМС.
В Челябинской области преобладающая температура воздуха
Максимальное количество осадков придется на четверг-пятницу, 22 и 23 мая, наиболее ветрено — в среду, 21 мая, холоднее всего будет в пятницу.