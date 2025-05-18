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Ежедневные дожди прогнозируются в Челябинской области на предстоящей неделе

Ежедневные дожди прогнозируются в Челябинской области на предстоящей неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +23° 6 м/с 50% 753 мм рт. ст. +23°

Вся следующая рабочая неделя, с 19 по 23 мая, пройдет под воздействием циклона, который медленно продвигается с Европейской территории России к Уралу.

«Атмосферный фронт циклона поделит территорию Свердловской области на две части — прохладную северную и довольно теплую южную. Фронт вскоре ориентируется параллельно западному воздушному потоку в тропосфере, поэтому ему не удастся быстро удалиться — ожидается преобладание облачной погоды с почти ежедневными дождями, лишь в конце недели осадки прекратятся.», — говорится в комментарии специалистов Уральского УГМС.

В Челябинской области преобладающая температура воздуха 19—21 мая днем плюс 20−21, облачно, 22 и 23 мая на несколько градусов прохладнее — плюс 16−17. Небольшие дожди ежедневно, а в пятницу — умеренные, местами — сильные, с грозой. В выходные воздух прогреется до 20−21 градуса, без осадков, а 26 и 27 мая уже плюс 23−24 градуса, солнечно. По ночам ожидается плюс 8−13.

Максимальное количество осадков придется на четверг-пятницу, 22 и 23 мая, наиболее ветрено — в среду, 21 мая, холоднее всего будет в пятницу.