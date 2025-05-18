В Красноярске 19 мая отключат горячую воду

С 19 мая в Красноярске начнутся плановые отключения горячей воды, связанные с ежегодными гидравлическими испытаниями трубопроводов и подготовкой городской инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.
Эти работы необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной подачи тепла в зимний период.
Первыми под отключение попадут жители Ленинского и Кировского районов, а также части Советского района (микрорайон 3-й Иннокентьевский). Горячее водоснабжение будет приостановлено с 19 по 28 мая в зоне обслуживания Красноярской ТЭЦ-1.
Помимо этого, для подготовки водозаборных сооружений к зимней эксплуатации, запланированы и отключения холодной воды. Согласно предварительному графику, первым без холодной воды останется Советский район — с 30 мая по 1 июня. Городские власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением необходимых профилактических работ.
Как ранее писал «МК в Красноярске», во время испытаний специалисты проверят более 300 км трубопроводов. Летние ремонты направлены на снижение рисков аварий и отключений в зимний период времени.