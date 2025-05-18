В Красноярске 19 мая отключат горячую воду

Помимо этого, для подготовки водозаборных сооружений к зимней эксплуатации, запланированы и отключения холодной воды. Согласно предварительному графику, первым без холодной воды останется Советский район — с 30 мая по 1 июня. Городские власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением необходимых профилактических работ.