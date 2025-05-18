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Летом в Ялте будет работать 69 пляжей

Ялта готовится к купальному сезону: летом в городском округе будет работать 69 пляжных территорий.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в администрации города.

16 пляжей восстановили за счет средств федерального бюджета после «шторма века» в ноябре 2023 года. Также после ремонта будет открыт пляж «Изумрудный».

Пользователи заключили необходимые договоры на проведение лабораторных анализов, вывоз ТБО, провели обучение матросов-спасателей, водолазы обследовали дно акватории — получены положительные заключения. Осуществлена подсыпка пляжей — более 150 тысяч тонн гальки.

Ранее «МК в Крыму» писал, что в Ялте за майские праздники отдохнуло свыше 180 тысяч туристов.

Также сообщалось, что в Евпатория и Феодосия попали в ТОП направлений для длительного отдыха в этом месяце.